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Париж-2024

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Легкоатлетка Конева призналась, что давно зарыла мечту об Олимпиаде в глубокую могилу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что давно уже утратила надежду выступить на Олимпийских играх.

Конева показывает высокие результаты в тройном прыжке начиная с 2011 года, однако ей ни разу не удавалось стать участницей Олимпиады.

«Когда я не сумела отобраться на Олимпиаду в Лондоне, то была уверена, что следующие Игры точно будут моими, — цитирует Коневу ТАСС. — Но теперь уже четыре Олимпиады прошли мимо меня. По поводу своего участия в Играх я скажу, что свою олимпийскую мечту я уже давно зарыла в такую глубокую могилку. Понимаю, что никогда там не побываю».

«В сентябре мне будет уже 36 лет, и мне еще ждать четыре года? В тройном прыжке большие нагрузки, что отражается на здоровье. Но пока прыгается, буду прыгать, пока я могу составить конкуренцию другим, я буду это делать. Я не загадываю далеко, вот есть сегодня день, и слава богу, что он есть», — заключила спортсменка.

35-летняя Конева имеет в активе серебро летнего чемпионата мира-2013 и летнего европейского первенства 2014 года. На зимнем чемпионате Европы 2015 года в Праге она выиграла золотую награду.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Екатерина Конева
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