Знаменосца сборной Кипра попросили удалить аккаунт с обнаженными видео на Onlyfans
У знаменосца сборной Кипра Куличенко обнаружили аккаунт на Onlyfans
У бывшей российской прыгуньи в высоту Елены Куличенко, которая сейчас представляет Кипр, обнаружили аккаунт на сайте Onlyfans.
Куличенко до 2021 года представляла сборную России, а позже сменила спортивное гражданство на кипрское. 21-летнню спортсменку выбрали знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде.
Издание eReportaz сообщает, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Кипра выразил недовольство наличием обнаженных видео с Куличенко в сети. Ее попросили удалить аккаунт на Onlyfans, однако спортсменка отказалась.
При этом, по информации Greek City Time, легкоатлетка утверждает, что на видео не она, а продукт искусственного интеллекта.
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