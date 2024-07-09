Соколова: «Пока прыгается, буду продолжать выступать»

Серебряный призер Олимпиады 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова заявила, что намерена продолжать карьеру в спорте.

«Я не раз загадывала, что вот этот сезон уж точно станет для меня последним. Но потом я отдыхаю два-три месяца, и у меня опять возникает желание тренироваться. Начинаю с легких тренировок, а потом благодаря особенностям своего организма происходит быстрый набор формы, на это мне требуется всего-два-три месяца. Пробую себя на первом турнире и таким образом втягиваюсь в очередной соревновательный сезон. Пока прыгается, буду прыгать. Смогу ли я оставаться в строю до Игр-2028? Посмотрим, я не знаю», — сказала соколова ТАСС.

37-летняя спортсменка на Кубке России в Чебоксарах заняла второе место с результатом 6,64 метра. Тремя неделями ранее спортсменка стала победительницей Игр БРИКС, прыгнув на 6,71 м.