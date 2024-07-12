Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 17:08

Ласицкене стала организатором двух турниров по прыжкам в высоту

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выступила организатором двух международных турниров по прыжкам в высоту, сообщает ТАСС.

Первый турнир пройдет 3 августа в Москве на стадионе «Салют-Гераклион». В нем примут участие 12 спортсменов (шесть мужчин и шесть женщин). Еще одно соревнование состоится 31 августа на родине спортсменки — в Кабардино-Балкарии.

«Мы решили, что хороших турниров много не бывает, и нашли спонсоров для нашей серии. В этом году начнем с двух соревнований: в Москве и Прохладном, и только в прыжке в высоту. Но рассчитываем, что в следующем сезоне и городов, и видов станет больше», — заявила Ласицкене.

Кроме Ласицкене в турнирах планируют принять участие Данил Лысенко, Наталья Спиридонова, Мария Кочанова, Илья Иванюк, Кристина Королева, а также Карина Демидик из Белоруссии.

Источник: ТАСС
2
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпиону Европы легкоатлету Шкуреневу сделают операцию на травмированном колене

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости