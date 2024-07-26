Знаменосец сборной Кипра Куличенко — о церемонии открытия Олимпиады: «Лучший день в моей жизни»

Прыгунья в высоту, представляющая Кипр, Елена Куличенко поделилась эмоциями от церемонии открытия Олимпиады-2024.

«Это лучший день в моей жизни, ребята», — сказал Куличенко на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Куличенко была выбрана знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия Олимпиады в Париже. 21-летняя российская прыгунья в высоту сменила гражданство в 2021 году.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиаду-2024.