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Париж-2024

Сегодня, 22:40

Знаменосец сборной Кипра Куличенко — о церемонии открытия Олимпиады: «Лучший день в моей жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Елена Куличенко.
Фото Reuters

Прыгунья в высоту, представляющая Кипр, Елена Куличенко поделилась эмоциями от церемонии открытия Олимпиады-2024.

«Это лучший день в моей жизни, ребята», — сказал Куличенко на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Куличенко была выбрана знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия Олимпиады в Париже. 21-летняя российская прыгунья в высоту сменила гражданство в 2021 году.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиаду-2024.

Елена Куличенко. Экс-россиянка стала знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде. Но ее просят удалить аккаунт в OnlyFans

Олимпиада
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