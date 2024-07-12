Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:09

Мельникова: «Олимпиада в Париже была моей мечтой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, будет ли следить за Олимпиадой-2024.

«Касательно моего вида спорта, изначально я не собиралась смотреть Олимпийские игры в Париже. Я понимала, что мне будет тяжеловато наблюдать за той картиной и понимать, что наша сборная России могла быть там, но нас там нет. Олимпийские игры в Париже были моей мечтой, потому что это была бы третья моя Олимпиада, в которой я могла бы поучаствовать.

Но, с другой стороны, я понимаю, что посмотреть стоит. Сейчас в спортивной гимнастике очень много талантливых спортсменов, будет сумасшедшая конкуренция. Мне интересно посмотреть, как выступят сборные Бразилии и Китая, потому что без сборной России в командном финале освобождается место на пьедестале. Безумно интересно, кто будет на пьедестале", — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов. Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: Metaratings
Ангелина Мельникова
Читайте также
Не стало хоккейного тренера Андрея Тарасенко
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На Олимпиаду в Париже продали рекордное количество билетов

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости