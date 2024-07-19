Выездная панель CAS зарегистрировала первое дело, связанное с Олимпиадой в Париже

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала первое дело, которое связано с Олимпийскими играми-2024 в Париже, сообщает пресс-служба организации.

Ямайская метательница молота Найока Клуниса попросила включить ее в состав сборной на Олимпиаде. Сообщается, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки не уведомила Международной ассоциации легкоатлетических федераций об участии спортсменки, хотя она прошла квалификацию на соревнования.

Решение о возможном участии спортсменки будет принято в воскресенье, 21 июля.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.