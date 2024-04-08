Наш марафонец блеснул в Париже под российским флагом. Он стал вторым среди европейцев!

Степан Киселев успешно выступил в столице ближайших Олимпийских игр.

Российские легкоатлеты благодаря политике World Athletics с 2022 года не могут участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Но нет правил без исключений, к которым относятся престижные марафоны. Лучший марафонец нашей страны Степан Киселев не только стартовал на знаменитом парижском марафоне в элитной группе, но и занял высокое 11-е место, финишировав вторым из европейцев. Причем сделал это вовсе не под нейтральным, а под российским флагом!

В Кению за опытом

Вообще, если российские женщины порой побеждали или занимали призовые места на престижных марафонах, то наши марафонцы-мужчины в XXI веке особо не блистали на международной арене. Тем не менее талантливые и трудолюбивые бегуны в России есть, и стараются развиваться. Наглядный пример — Степан Киселев. Уроженец Киселевска Кемеровской области дважды становился чемпионом страны в марафоне — в 2017-м и 2019-м, выиграл немало марафонов и полумарафонов в нашей стране. Его личный рекорд — 2 часа 11 минут и 28 секунд, конечно, не дотягивает до времен элитных африканских марафонцев, но по европейским меркам вполне неплох.

К тому же Киселев к своим 37 годам по-прежнему находится в великолепной форме и полон энтузиазма. Степан на протяжении карьеры постоянно экспериментировал, не ленился перенимать опыт в разных точках мира — в США, Японии, Кении... Особенно долгим был кенийский период подготовки у итальянского специалиста Ренато Кановы. «В России такой объем делят на три части и выполняют целую неделю, а тут все и сразу. Я на четверти тренировки умер, потом снова воскрес, потом снова умер. В конце осознал, что я уже еду в машине и жую бананы, а ребята танцуют под кенийскую музыку. Каждый раз после тренировки мы радуемся, что выжили», — рассказывал он в 2018 году в интервью «СЭ» про свою первую кенийскую групповую тренировку.

В последние годы Степан и сам тренирует, но при этом продолжает активно бегать. Причем не только в России. С 2022 года он является членом американского бегового клуба Second City Track Club, за который прошлой осенью, в частности, бежал знаменитый Чикагский марафон. Причем также под российским флагом, финишировав 20-м со временем 2 часа 13 минут и 26 секунд. Хотя тогда, по словам Киселева, он вышел на старт спустя три недели после Московского марафона, поэтому состояние, понятное дело, было неидеальным.

«Я не чувствовал к себе какого-то не такого отношения, здесь свой мир, и на то, что происходит за океаном, люди не обращают особо внимание, — заметил Киселев. — Если бы я в элитную группу заявлялся, то тогда, конечно, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Но я стартовал за элитой, хотя ушли на дистанцию мы одновременно. Выступал по слоту, который был предоставлен моему американскому клубу организаторами Чикагского марафона, но приехал сюда за свои деньги», — цитировал тогда Киселева ТАСС.

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Финишировал почти в темпе лидеров

В Парижском марафоне он также изначально собирался стартовать как любитель, но незадолго до старта выяснилось — его «кластер» стартует на пять минут позже элитного. Степан написал организаторам, те попросили предъявить прошлые результаты, после чего включили Киселева в элитную группу. При этом в официальном протоколе флаг у него именно российский.

Впрочем, парижский марафон Степан начал очень аккуратно. Если фавориты сразу же рванули в очень высоком темпе, то россиянин первые пять километров пробежал спокойно — отставал от группы лидеров из 18 человек более чем на полторы минуты и занимал скромное 30-е место. Но постепенно начал прибавлять. Так, на отметке 21 км он бежал 23-м, показав промежуточное время 1 час 7 минут и 42 секунды. А вторую половину преодолел заметно быстрее, обгоняя соперников одного за другим.

На отметке 30 км Киселев был уже 19-м, на 35 км — 12-м, а на 40 км стал уже 11-м. На этом месте он и финишировал, причем последние два километра и 195 метров промчался в темпе 3 минуты и 8 секунд за км — практически на уровне лидеров. Его итоговое время — 2 часа 14 минут и 30 секунд. А победитель Мулугета Ума из Эфиопии показал очень высокий, близкий к рекорду парижского марафона результат — 2 часа 5 минут и 33 секунды. Кстати, из европейцев россиянина обошел только известный швейцарец Матиас Кибурц, занявший седьмое место. Остальные места в топ-10 достались африканцам.

«На запланированный темп группа не сформировалась. Впереди бежали слишком быстро, моя почти ок, но после 10 км начали совсем сбавлять. Вышел вперед, начал подгонять, подбадривать, просил держаться, в ответ что-то кричали на французском. Так и не понял, ругались или радовались... С 32-го по 38-й было тяжело, в остальное время удавалось работать и наслаждаться моментом. Когда еще так позволишь себе пробежаться по Парижу», — написал Киселев на страничке в социальной сети. Теперь, по его словам, настала пора возвращаться в Россию — в ближайших планах у Степана Московский полумарафон и Казанский марафон.