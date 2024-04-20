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Сегодня, 18:15

Российская легкоатлетка получила право участвовать в международных стартах. Она начинает уже в эти выходные

Российская легкоатлетка Зарина будет выступать за сборную Армении
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Легкоатлетка Нина Зарина
Нина Зарина.
Фото Соцсети
37-летняя марафонка Нина Зарина получила гражданство Армении.

Легкая атлетика — пожалуй, самый сложный вид спорта для россиян с точки зрения возвращения на международную арену. Он и был таковым до массового отстранения после 24 февраля, но сейчас все особенно сложно. Те из россиян, кто все же хочет заниматься международным спортом, пробиваются на турниры путем смены гражданства и прохождения карантина — других опций просто нет. Сегодня стало известно еще об одном таком случае.

В Армению из Калифорнии

О смене гражданства 37-летней россиянки Нины Зариной сообщили в пресс-службе World Athletics. В профиле Нины теперь указан флаг Армении.

— Спортсменка представляла Россию до 4 апреля 2024 года. С 5 апреля она имеет право представлять Армению в соревнованиях представителей сборных, — говорится на официальном сайте World Athletics.

Зарина — необычная спортсменка. Разумеется, не мировая звезда, но в 2022-м занимала призовые места на марафонах в Майами и Сан-Диего. Сама она говорит, что бег не основная ее деятельность, а главной она считает IT, занимается программированием и около шести лет назад переехала в Калифорнию ради работы.

Почему Армения?

Заодно Нина успевает воспитывать маленького ребенка, а теперь и получила доступ на международные соревнования. Первое из них — лондонский марафон в эти выходные, 21 апреля. Зарина плотно готовилась — скинула 18 килограммов и улучшила свои показатели по скорости.

Сардана Трофимова (слева) на&nbsp;Азиатских играх в&nbsp;2023 году. Российская марафонка получила гражданство Киргизии ради Олимпиады, но провалила отбор

Марафон в 2022-м Зарина бегала за 2:34.19, но с тех пор не выходила на соревнования по понятным причинам — восстанавливалась после родов. И вот теперь получила армянское гражданство. Правда, допускает, что в последний момент снимется из-за травмы.

Выбор флага объясняется очень просто — мужа Зариной зовут Максим Усубян. Тем не менее не до конца понятно, насколько серьезно Зарина в 37 собирается участвовать в международных соревнованиях. Видимо, ее цель — престижные международные марафоны, куда не допускают россиян. Но вряд ли Олимпиада и чемпионаты мира.

Легкоатлетка Нина Зарина
Нина Зарина.
Фото Соцсети

Кто еще сменил флаг?

«СЭ» вспоминает, кто еще из российских легкоатлетов успешно преодолел барьеры World Athletics на пути к занятиям спортом, пусть и ценой перерегистрации под другим флагом.

Екатерина Завьялова, позже Поистогова, а сейчас Гулиева: с 2019 года замужем за турецким легкоатлетом азербайджанского происхождения Рамилем Гулиевым, с 2021 года выступала под турецким флагом.

Сардана Трофимова: пятикратная чемпионка России по марафону и член сборной с 2022 года выступает за Киргизию, но пробиться на Олимпиаду не сумела.

Матвей Волков: сменил гражданство на белорусское в 2020-м, позже заявлял, что в Белоруссии его «ценят как атлета», но сейчас не участвует в международных стартах (хотя некоторые белорусы выполнили олимпийские нормативы и надеются на допуск МОК).

Елена Куличенко: сменила гражданство на кипрское, в 2023-м закончился карантин, и она вернулась к соревнованиям. Приняла участие в последнем чемпионате мира.

Женя Гребенников, Ольга Забелинская, Анастасия Кирпичникова. Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?

Юлия Степанова: пожалуй, единственная россиянка, которая могла бы участвовать в международных стартах без смены гражданства — как информатор ВАДА, и даже какое-то время так делала, переехав в США. Но последние крупные старты в ее карьере были в 2021-м, сейчас Степановой тоже 37, и ничего о ней не слышно.

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