Стрельба из лука
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Чемпионат Европы по стрельбе из лука перенесли из-за коронавируса

20:08

Чемпионат Европы по стрельбе из лука перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации (World Archery).

Федерация продлила приостановку всех соревнований до 30 июня. Новые даты проведения турниров объявлены не позже, чем за два месяца до их начала.

Чемпионат Европы должен был состояться в турецкой Анталье 20-26 мая.

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