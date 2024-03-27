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27 марта, 15:02

Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев рассказал, что ведущие российские лучники не примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо». Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — приводит слова Ешеева ТАСС.

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Зимой 2024 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже. Однако, атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не будут участвовать в открытии и закрытии Игр.

На Олимпиаде-2020 российские лучники завоевали две серебряные медали — в индивидуальном и командном первенстве среди женщин.

Логотип Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Необходимо определиться по каждой федерации». Споры о поездке россиян в Париж-2024 набирают силу

Источник: https://tass.ru/sport/20372419
Олимпиада
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