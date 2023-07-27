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Сегодня, 19:46

World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт World Archery, для «определения нейтральности» спортсменов от федераций России и Белоруссии будут требовать предоставления персональных данных о спортсменах и официальных лицах. За этим процессом будет следить независимая комиссия.

Также информируется, что любое лицо, связанное со спортивными клубами ЦСКА или «Динамо», не будет считаться «нейтральным». Процесс возвращения российских и белорусских спортсменов начнется после официального согласия со стороны национальных федераций.

Ранее российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии, который пройдет в Берлине с 31 июля по 6 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: РИА Новости
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Конгресс Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит вопрос возвращения россиян
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