World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт World Archery, для «определения нейтральности» спортсменов от федераций России и Белоруссии будут требовать предоставления персональных данных о спортсменах и официальных лицах. За этим процессом будет следить независимая комиссия.

Также информируется, что любое лицо, связанное со спортивными клубами ЦСКА или «Динамо», не будет считаться «нейтральным». Процесс возвращения российских и белорусских спортсменов начнется после официального согласия со стороны национальных федераций.

Ранее российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии, который пройдет в Берлине с 31 июля по 6 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.