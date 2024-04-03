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Олимпийский призер по стрельбе из лука Осипова объяснила отказ от участия в Играх-2024
Двукратный серебряный призер Игр в Токио Елена Осипова заявила, что члены сборной России по стрельбе из лука не согласны выступать на Олимпийских играх в Париже без флага и гимна.
«Вся сборная полностью согласна с данным решением, — цитирует Осипову ТАСС. — Мы не считаем для себя правильным ехать на соревнования без флага и гимна своей страны».
На прошлой неделе глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что представители национальной команды отказались от участия в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В Париже российские и белорусские спортсмены смогут выступить исключительно в нейтральном статусе.
Источник: ТАСС
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