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Сегодня, 18:11

Международная федерация стрельбы из лука допустила россиян до соревнований

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный комитет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

«Исполнительный комитет World Archery подтвердил свою поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета и согласился изучить возможность возвращения этих спортсменов на строгих условиях приемлемости, разрешающий допуск только тем лицам, которые могут доказать свой нейтралитет посредством независимого процесса проверки», — приводит ТАСС заявление организации.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Также было рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: ТАСС
МОК
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