Стрельба из лука
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Стрельба из лука

Сегодня, 11:37

Российских лучников не допустили до чемпионата мира в Германии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что российские лучники не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Берлине с 31 июля по 6 августа, сообщает ТАСС.

«29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации. В работе конгресса мы планируем принять участие, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся — перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: ТАСС
МОК
0
Читайте также
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов
У России отбирают гандбольный ЧЕ-2026. Обидно, но нам есть чем ответить
Мустафина заявила о нехватке конкуренции из-за отсутствия международных соревнований
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России
Женская команда по футзалу «Норманочка» выступит на турнире в Бразилии под российским флагом
«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вопрос допуска российских лучников к международным стартам отложили до конца июля
Новости
RSS RSS
Все новости