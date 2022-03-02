Лучников из России и Белоруссии отстранили от международных стартов

Исполнительный совет Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) объявил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Санкции начнут применяться со 2 марта и будут действовать неопределенный срок. Также России и Белоруссии запрещено проводить соревнования и подавать заявки на организацию соревнований. Отмечается, что представители российской и белорусской федераций стрельбы из лука не будут отстранены от своих должностей в World Archery, поскольку не имеют прямого отношения к нарушению олимпийского перемирия.

В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.