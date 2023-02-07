Чемпионат Европы по стрельбе из лука в Турции перенесли на 19 февраля из-за землетрясения

Чемпионат Европы по стрельбе из лука, который должен был пройти в Турции, перенесли на шесть дней из-за землетрясения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской конфедерации стрельбы из лука, вместо 13 февраля турнир стартует 19-го числа и продлится до 24-го.

Ранее стало известно, что чемпионат Турции возобновится 17 февраля.

Землетрясение произошло в ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.