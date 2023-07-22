Стрельба из лука
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Стрельба из лука

Сегодня, 11:39

Конгресс Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит вопрос возвращения россиян

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Archery.

Организация обсудит вопрос на повестке конгресса, который пройдет с 27 по 28 июля в Берлине. В апреле исполком World Archery сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: https://tass.ru/sport/18337225
1
0
Читайте также
Российские велогонщики не выступят на ЧМ из-за требований Великобритании
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Непомнящий не хочет играть за сборную России. Но разве у него есть такая возможность?
Россиянам обрезали путь на ЧМ по велоспорту. Британцы выдвинули неприемлемые условия
В «Пюнике» требуют переноса матчей в другие страны из-за невыдачи виз российскому игроку и тренеру
Джикия считает, что РФС лучше оставаться в Европе
Журова призвала оценивать в январе ситуацию с допуском российских гимнастов до турниров в нейтральном статусе
Журова считает, что отменить решение о допуске гимнастов до соревнований могут в любой момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии
Новости
RSS RSS
Все новости