Конгресс Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит вопрос возвращения россиян
Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Archery.
Организация обсудит вопрос на повестке конгресса, который пройдет с 27 по 28 июля в Берлине. В апреле исполком World Archery сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.
Источник: https://tass.ru/sport/18337225
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