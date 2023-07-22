Конгресс Международной федерации стрельбы из лука рассмотрит вопрос возвращения россиян

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос возможности участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Archery.

Организация обсудит вопрос на повестке конгресса, который пройдет с 27 по 28 июля в Берлине. В апреле исполком World Archery сообщил о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российских лучников не допустили к чемпионату мира в Германии.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.