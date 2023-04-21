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Сегодня, 21:40

Призеры Игр по стрельбе из лука Осипова, Перова и Гомбоева готовы к участию в Кубке мира

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев заявил, что серебряные призеры Олимпиады в Токио в стрельбе из лука Елена Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева готовы к участию в Кубке мира.

«Практически все в обойме. Перова, Осипова, Гомбоева — все были на сборах недавно, показали неплохие результаты. Но стартов не было, им достаточно сложно находиться долгое время в концентрации. Впереди у них Кубок России, он состоится в начале мая в Алуште», — приводит слова Ешеева ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Также было рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17582659
Олимпиада
МОК
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