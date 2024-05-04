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Сегодня, 11:16

Российская федерация стрельбы из лука отказалась от участия в конгрессе WAE в Германии

Виктория Кравченко
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Первый вице-президент WAE Владимир Ешеев, также возглавляющий Российскую федерацию стрельбы из лука, сообщил, что представители РФ не примут участия в работе выборного конгресса европейского отделения Международной федерации стрельбы из лука (World Archery Europe — WAE).

«Нас никто не лишал голоса, и я как первый вице-президент имел право приехать на этот конгресс. Но нами было принято решение не лететь в Германию, потому что в прошлом году нам было отказано в получении въездных виз в эту страну. Мы не видели смысла еще раз проходить эту процедуру», — сказал Ешеев ТАСС.

Ранее российские стрелки из лука из-за несогласия с критериями допуска на международные старты приняли решение пропустить майский чемпионат Европы. Он был для спортсменов единственной возможностью отобраться на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут этим летом.

Источник: https://tass.ru/sport/20711071
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