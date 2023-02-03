Стрельба из лука
Новости
Олимпиада
Главная
Стрельба из лука

Сегодня, 10:54

Всемирная федерация стрельбы из лука выступила против отбора россиян на Олимпиаду через Азию

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) выступил против того, чтобы российские спортсмены отбирались на Олимпийские игры 2024 года в Париже через азиатские турниры.

«Было высказано предположение о том, что нейтральные спортсмены будут участвовать в соревнованиях в Азии. Из-за потенциального воздействия на азиатских спортсменов и национальные федерации, учитывая нокаут-формат в стрельбе из лука и баланс континентальных квот в системе квалификации, исполнительный совет World Archery решил, что это не должно использоваться в качестве потенциального пути для нейтральных спортсменов, чтобы пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Учитывая сложность ситуации, возвращение отдельных нейтральных спортсменов к соревнованиям в 2023 году, в том числе для участия в основной олимпийской квалификации на чемпионате мира, считается очень маловероятным», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы World Archery.

В организации отметили, что в случае подтверждения возвращения к соревнованиям нейтральных спортсменов необходимо будет определить другие возможности для квалификации во взаимодействии с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября, при соблюдении условий МОК.

Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх позднее заявил, что организация разработает специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года для российских и белорусских спортсменов, если они будут выступать в Азиатском регионе. По словам Сингха, россияне могут быть допущены только к турнирам по тем видам спорта, в которых результат измеряется в цифрах (очках, баллах, секундах и т. д.).

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
Читайте также
Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ
Олимпийскую чемпионку из Норвегии травят из-за слов о России. Она уже извинилась и покаялась
В МИДе заявили об отсутствии намерения у РФ возвращаться в Совет Европы
Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем
В США заявили об отслеживании разведывательного воздушного шара КНР
Билл Клинтон подшутил над забывчивостью Джо Байдена
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Спиридонов назвал поляков нелюдями после заявления о бойкоте ОИ-2024
Польша может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска России
Карякин верит, что ФШР перейдет в Азиатскую федерацию: «Не думаю, что ФИДЕ будет вмешиваться»
НОК Канады поддержал позицию МОК о нейтральном статусе для спортсменов из России
Нужно ли участвовать в чужой Олимпиаде, если можно создать свою? Колонка Валерия Газзаева
Мамедов: «Вбросы МОК делаются, чтобы разделить общество»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучников из России и Белоруссии отстранили от международных стартов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости