Twitter клуба НФЛ отметил победу старым российским мемом

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НФЛ выиграл у «Грин-Бэй» со счетом 26:11. После окончания встречи в Twitter «Чарджерс» появилось видео со старым российским мемом про молодого человека, танцующего под «очень плохую музыку.

На ролик наложены субтитры, из которых становится понятно, что герой ролика начинает танцевать, узнав о победе «Лос-Анджелеса».