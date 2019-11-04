Twitter клуба НФЛ отметил победу старым российским мемом
20:46
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НФЛ выиграл у «Грин-Бэй» со счетом 26:11. После окончания встречи в Twitter «Чарджерс» появилось видео со старым российским мемом про молодого человека, танцующего под «очень плохую музыку.
На ролик наложены субтитры, из которых становится понятно, что герой ролика начинает танцевать, узнав о победе «Лос-Анджелеса».
did you hear?! pic.twitter.com/WU6a2BDjKb— Los Angeles Chargers (@Chargers) November 4, 2019
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