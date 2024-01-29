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Сегодня, 13:12

Определились участники Супербоула LVIII

Руслан Минаев
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Стали известны участники Супербоула LVIII. В финальном матче сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

«Канзас-Сити» в финале Американской конференции обыграл «Балтимор» со счетом 17:10. «Сан-Франциско» в финале Национальной конференции был сильнее «Детройта» — 34:31.

«Канзас» в четвертый раз за последние 5 лет сыграет в Супербоуле. Всего «Чифс» становились чемпионами трижды — в 1969, 2019 и 2022 годах.

Супербоул LVIII состоится 11 февраля на «Эллиджент-Арене» в городе Пэрэдайз (штат Невада). В шоу во время перерыва выступит американский певец Ашер.

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