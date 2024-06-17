Видео с игроком НФЛ стало вирусным: Терелл Льюис убежал от девушек в отеле

Терелл Льюис, игрок команды по американскому футболу «Филадельфия Иглз» угодил в скандал.

Как пишет издание TimesNow, 25-летний спортсмен решил воспользоваться услугами проституток, но решил не платить и попытался сбежать из отеля. Одна из двух девушек, находившихся в номере с Льюисом, выбежала в коридор в голом виде и попыталась догнать его.

Инцидент был снят на видео. Ролик попал в сеть и стал вирусным — за сутки он набрал более 12 миллионов просмотров.

По данным СМИ, одной из девушек, находившихся в номере со спортсменом, была модель OnlyFans Миа Мерси.

Терелл Льюис выступает в НФЛ с 2020 года. В 2022 году он выиграл Супербоул в составе «Лос-Анджелес Рэмс».