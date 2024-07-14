Скончался победитель Супербоула 2013 года Джакоби Джонс

Бывший игрок клубов НФЛ Джакоби Джонс скончался в возрасте 40 лет, сообщает «Балтимор» в своих соцсетях.

«Мы совершенно убиты горем, узнав о кончине Джакоби Джонса. Он обладал уникальной способностью находить общий язык абсолютно со всеми людьми. Его харизма, радость и любовь создавали единственное в своем роде присутствие, которое могло осветить любую комнату или украсить любой темный день», — говорится в заявлении клуба.

В 2007 году Джонс был выбран «Хьюстоном» на драфте в 3-м раунде под номером 73. В 2012 году он перешел в «Балтимор», а позже выступал за «Сан-Диего» и «Питтсбург». Джонс является победителем Супербоула 2013 года — тогда «Балтимор» со счетом 34:31 обыграл «Сан-Франциско».