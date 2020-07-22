Американский футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Американский футбол

59 игроков НФЛ заразились коронавирусом

12:40
Американский футбол. Фото Sky Sports.
Американский футбол. Фото Sky Sports.
Теги:

По результатам тестирования игроков НФЛ на коронавирус 59 из них сдали положительный тест. Об этом сообщает ассоциация игроков Национальной футбольной лиги. Предыдущее тестирование, проведенное 10 июля, выявило 72 случая заражения.

Тренировочные лагеря клубов НФЛ должны открыться на следующей неделе. Спортсменов будут ежедневно тестировать на протяжении двух недель. Старт сезона в лиге американского футбола запланирован на 10 сентября.

Американский футбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир