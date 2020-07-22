59 игроков НФЛ заразились коронавирусом

По результатам тестирования игроков НФЛ на коронавирус 59 из них сдали положительный тест. Об этом сообщает ассоциация игроков Национальной футбольной лиги. Предыдущее тестирование, проведенное 10 июля, выявило 72 случая заражения.

Тренировочные лагеря клубов НФЛ должны открыться на следующей неделе. Спортсменов будут ежедневно тестировать на протяжении двух недель. Старт сезона в лиге американского футбола запланирован на 10 сентября.