The Telegraph: Шарапова не получит wild card на Roland Garros

Организаторы Roland Garros-2017 не намерены дать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в основной сетке турнира, утверждает The Telegraph. При этом не исключено, что 30-летняя спортсменка получит wild card в квалификацию.
Ранее сообщалось, что в середине мая будет принято окончательное решение о возможном допуске теннисистки на Roland Garros.
Отметим, что Шарапова может попасть в отборочную сетку, если наберет достаточно очков на турнире в Штутгарте, который проходит на этой неделе. В первом круге россиянка сыграет с итальянкой Робертой Винчи.
Напомним, что Шарапова в 2016 году была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.
RoyalHunter
Честно говоря, по хрен на Шарапову. Хотя лично мне кажется, что организаторы RG не преминут воспользоваться случаем заявить Шарапову на первый турнир БШ после её дисквала. Ничего личного - просто бизнес
10:52
ladafan
вы попозже напишите что телеграфисты сказали-может получит, а может нет.....
10:27
marksan
До лампочки! Россия - это не Шарапова, выросшая за границей!
10:22