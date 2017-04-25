The Telegraph: Шарапова не получит wild card на Roland Garros

Организаторы Roland Garros-2017 не намерены дать российской теннисистке Марии Шараповой специальное приглашение для участия в основной сетке турнира, утверждает The Telegraph. При этом не исключено, что 30-летняя спортсменка получит wild card в квалификацию.

Ранее сообщалось, что в середине мая будет принято окончательное решение о возможном допуске теннисистки на Roland Garros.

Отметим, что Шарапова может попасть в отборочную сетку, если наберет достаточно очков на турнире в Штутгарте, который проходит на этой неделе. В первом круге россиянка сыграет с итальянкой Робертой Винчи.

Напомним, что Шарапова в 2016 году была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения.