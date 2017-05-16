23:12 16 мая | ТЕННИС — "Большой шлем"

Француз Лестьенн получил wild card на Roland Garros после дисквалификации за ставки

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Мария ШАРАПОВА.Париж сказал Шараповой "нет"

Французский теннисист Констан Лестьенн вошел в число теннисистов, получивших wild card на участие в Roland Garros. В середине апреля истекла его семимесячная дисквалификация за игру на тотализаторе. 

За период с февраля 2012 года по июнь 2015-го Лестьенн сделал ставки на 220 матчей. Он признал свою вину и должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что организаторы не предоставили wild card российской теннисистке Марии Шараповой, которая вернулась в спорт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. 

Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой титулы, но и не могу предоставить приглашение на Roland Garros"  //
Анна Чакветадзе: "Отказ Шараповой в wild card на Roland Garros - это провал самого турнира"  //
Павел Колобков: "Шарапова заслужила участвовать в Roland Garros // 
Шамиль Тарпищев: "Шарапову должны были пригласить на Roland Garros"  //
Виталий Мутко: "Roland Garros? Шарапова уже отбыла дисквалификацию. Начинаются двойные стандарты" //
Младенович похвалила организаторов Roland Garros за недопуск Шараповой 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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PallMall

За нас Китай, Индия, Иран - базовые страны мира, скоро подтянется США, а всякая остальная шелупонь только тявкать может.

00:11

stuart_parsley

Вообще жесть, теперь он через друзей будет тоталы прогружать, бугагага)))

00:07

Мару_Саймон

Алый Дракон, а кто России друг? КНДР, Венесуэла и прочие изгои культурного мира? :) От нас уже все как от пещерных дикарей бегут

00:05

Алый Дракон

Да чмока скажет, что тотал - не допинг, и поэтому нещитово )... А так и так все ясно-понятно - Франция в последние годы нам ни разу не друг, и поэтому я не исключаю, что на организаторов РГ просто тупо надавили в ситуации с Шараповой... А почему в-к дали такому "незапятнанному" игроку - просто непонятно... Или подставились, или же, наоборот, хотели тонко показать, что на них именно надавили с Машей (мол, ей мы не можем дать, а вот своему после дисквы даем - потому что дело не в мельдонии Шараповой, а в админресурсе)...

23:42 16 мая

tryam

ахаха...балабол там директор сеня сказал что дает карты ток по спортивнмоу принципу

23:42 16 мая

бронепоезд

Хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха(чмоку).

23:25 16 мая