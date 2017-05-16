Француз Лестьенн получил wild card на Roland Garros после дисквалификации за ставки

Французский теннисист Констан Лестьенн вошел в число теннисистов, получивших wild card на участие в Roland Garros. В середине апреля истекла его семимесячная дисквалификация за игру на тотализаторе.
За период с февраля 2012 года по июнь 2015-го Лестьенн сделал ставки на 220 матчей. Он признал свою вину и должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что организаторы не предоставили wild card российской теннисистке Марии Шараповой, которая вернулась в спорт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.
Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой титулы, но и не могу предоставить приглашение на Roland Garros" //
Анна Чакветадзе: "Отказ Шараповой в wild card на Roland Garros - это провал самого турнира" //
Павел Колобков: "Шарапова заслужила участвовать в Roland Garros //
Шамиль Тарпищев: "Шарапову должны были пригласить на Roland Garros" //
Виталий Мутко: "Roland Garros? Шарапова уже отбыла дисквалификацию. Начинаются двойные стандарты" //
Младенович похвалила организаторов Roland Garros за недопуск Шараповой
PallMall
За нас Китай, Индия, Иран - базовые страны мира, скоро подтянется США, а всякая остальная шелупонь только тявкать может.
00:11
stuart_parsley
Вообще жесть, теперь он через друзей будет тоталы прогружать, бугагага)))
00:07
Мару_Саймон
Алый Дракон, а кто России друг? КНДР, Венесуэла и прочие изгои культурного мира? :) От нас уже все как от пещерных дикарей бегут
00:05
Алый Дракон
Да чмока скажет, что тотал - не допинг, и поэтому нещитово )... А так и так все ясно-понятно - Франция в последние годы нам ни разу не друг, и поэтому я не исключаю, что на организаторов РГ просто тупо надавили в ситуации с Шараповой... А почему в-к дали такому "незапятнанному" игроку - просто непонятно... Или подставились, или же, наоборот, хотели тонко показать, что на них именно надавили с Машей (мол, ей мы не можем дать, а вот своему после дисквы даем - потому что дело не в мельдонии Шараповой, а в админресурсе)...
23:42 16 мая
tryam
ахаха...балабол там директор сеня сказал что дает карты ток по спортивнмоу принципу
23:42 16 мая
бронепоезд
Хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха(чмоку).
23:25 16 мая