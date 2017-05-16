Француз Лестьенн получил wild card на Roland Garros после дисквалификации за ставки

Французский теннисист Констан Лестьенн вошел в число теннисистов, получивших wild card на участие в Roland Garros. В середине апреля истекла его семимесячная дисквалификация за игру на тотализаторе.

За период с февраля 2012 года по июнь 2015-го Лестьенн сделал ставки на 220 матчей. Он признал свою вину и должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что организаторы не предоставили wild card российской теннисистке Марии Шараповой, которая вернулась в спорт 26 апреля после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой титулы, но и не могу предоставить приглашение на Roland Garros" //

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Павел Колобков: "Шарапова заслужила участвовать в Roland Garros //

Шамиль Тарпищев: "Шарапову должны были пригласить на Roland Garros" //

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Младенович похвалила организаторов Roland Garros за недопуск Шараповой