Бернар Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой ее титулы, но и не могу предоставить ей приглашение на Roland Garros"

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли подчеркнул, что не может предоставить приглашение на Roland Garros россиянке Марии Шараповой, которая вернулась после 15-месячной дисквалификации.

– Я не могу отнять у нее ее титулы, но сегодня я и не могу предоставить ей приглашение, – приводит AFP слова Джудичелли. – Победы в Париже она одержала без какой-либо помощи со стороны. Есть приглашения для тех, кто возвращается после травм, но не для тех, кто возвращается после дисквалификации. Только она сама сможет снова бороться за победы.

Шарапова не получила wild card на Roland Garros