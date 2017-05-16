Виталий Мутко: "Roland Garros? Шарапова уже отбыла дисквалификацию. Начинаются двойные стандарты"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко не понимает, почему организаторы Roland Garros не допустили российскую теннисистку Марию Шарапову до соревнований. Руководитель отметил, что спортсменке не нужно расстраиваться, потому что она сможет вернуть себе рейтинги в будущем.

– Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время, – цитирует ТАСС Мутко. – У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты. Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии еще раз скажу – расстраиваться не нужно, все вернется на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернет себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться.

Напомним, что 26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони.