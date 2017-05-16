20:12 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Шарапова не получила wild card на Roland Garros

Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
Мария ШАРАПОВА. Фото REUTERS
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Организаторы Roland Garros не дали wild card россиянке Марии Шараповой ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции. 

26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Позже британские СМИ распространили информацию, что организаторы Открытого чемпионата Франции готовы предоставить Шараповой специальное приглашение, но в квалификацию.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони. 

Бернар Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой ее титулы,
но и не могу предоставить ей приглашение на Roland Garros" 

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (11)
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30 лет за ЦСКА!

О как, ЧМОшечку забанили, а я не видел??! Что такого накалякал этот в дупу ужаленный глор братьев? :-DDD

21:08

bond1951

маша пошли зтих УРОДОВ влед за мистралями..... далеко далеко.......................

20:56

King's Bounty IIII

serenky25 Зря. В отличие от них, другие умеют просчитывать выгоду (Австралия уже пригласила). Участие Шараповой повысило бы интерес. Это заработки. Кстати не гоните на Машу. Она всегда играла за Россию. И приносила пользу. А вот где жить это ей самой решать. Ни кто ее не сделал кроме ее самой и ее семьи. Уверен, что она выйдет на высокий уровень на пару лет. А потом можно и фото сессии и т.п. А лягушатникам пора напрячься...там из макрона сделают мальвину (девочку с голубыми волосами). А за мистрали полюбому ответят... ________________ По деньгам конечно, французы сильно промахнулись...хорошо играть за Россию живя в США...

20:53

serenky25

Зря. В отличие от них, другие умеют просчитывать выгоду (Австралия уже пригласила). Участие Шараповой повысило бы интерес. Это заработки. Кстати не гоните на Машу. Она всегда играла за Россию. И приносила пользу. А вот где жить это ей самой решать. Ни кто ее не сделал кроме ее самой и ее семьи. Уверен, что она выйдет на высокий уровень на пару лет. А потом можно и фото сессии и т.п. А лягушатникам пора напрячься...там из макрона сделают мальвину (девочку с голубыми волосами). А за мистрали полюбому ответят...

20:49

LemieuxMario

правильно сделали)))

20:40

бронепоезд

Ух ты,чмоку удалили,видно Петя и СЭ отключил для кучи.

20:40

King's Bounty IIII

Американке не дали дикую карту...а нам какое дело ??

20:29

gayduk

Какая же гнусная французская нация. В следующем году Маше надо бойкотировать лягушатников!

20:26

rusfed 2.0

Уимблдон уже пригласил. После этого вопрос потеряет актуальность

20:24

NF

Справедливо. Не заслужила. Игра средняя. Пока или в принципе, посмотрим. Ничего не выиграла после возвращения. Так что все объективно...

20:24

бронепоезд

RusSuck--Читалось,что ты упырёк здесь" порадуешся" за Шарапову.

20:22