Шарапова не получила wild card на Roland Garros

Организаторы Roland Garros не дали wild card россиянке Марии Шараповой ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции.

26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Позже британские СМИ распространили информацию, что организаторы Открытого чемпионата Франции готовы предоставить Шараповой специальное приглашение, но в квалификацию.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони.

Бернар Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой ее титулы,

но и не могу предоставить ей приглашение на Roland Garros"