Шарапова не получила wild card на Roland Garros

Организаторы Roland Garros не дали wild card россиянке Марии Шараповой ни в основную сетку турнира, ни в квалификацию. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции.
26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.
Позже британские СМИ распространили информацию, что организаторы Открытого чемпионата Франции готовы предоставить Шараповой специальное приглашение, но в квалификацию.
Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.
Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони.
Бернар Джудичелли: "Не могу отнять у Шараповой ее титулы,
но и не могу предоставить ей приглашение на Roland Garros"
30 лет за ЦСКА!
О как, ЧМОшечку забанили, а я не видел??! Что такого накалякал этот в дупу ужаленный глор братьев? :-DDD
21:08
bond1951
маша пошли зтих УРОДОВ влед за мистралями..... далеко далеко.......................
20:56
King's Bounty IIII
serenky25 Зря. В отличие от них, другие умеют просчитывать выгоду (Австралия уже пригласила). Участие Шараповой повысило бы интерес. Это заработки. Кстати не гоните на Машу. Она всегда играла за Россию. И приносила пользу. А вот где жить это ей самой решать. Ни кто ее не сделал кроме ее самой и ее семьи. Уверен, что она выйдет на высокий уровень на пару лет. А потом можно и фото сессии и т.п. А лягушатникам пора напрячься...там из макрона сделают мальвину (девочку с голубыми волосами). А за мистрали полюбому ответят... ________________ По деньгам конечно, французы сильно промахнулись...хорошо играть за Россию живя в США...
20:53
serenky25
Зря. В отличие от них, другие умеют просчитывать выгоду (Австралия уже пригласила). Участие Шараповой повысило бы интерес. Это заработки. Кстати не гоните на Машу. Она всегда играла за Россию. И приносила пользу. А вот где жить это ей самой решать. Ни кто ее не сделал кроме ее самой и ее семьи. Уверен, что она выйдет на высокий уровень на пару лет. А потом можно и фото сессии и т.п. А лягушатникам пора напрячься...там из макрона сделают мальвину (девочку с голубыми волосами). А за мистрали полюбому ответят...
20:49
LemieuxMario
правильно сделали)))
20:40
бронепоезд
Ух ты,чмоку удалили,видно Петя и СЭ отключил для кучи.
20:40
King's Bounty IIII
Американке не дали дикую карту...а нам какое дело ??
20:29
gayduk
Какая же гнусная французская нация. В следующем году Маше надо бойкотировать лягушатников!
20:26
rusfed 2.0
Уимблдон уже пригласил. После этого вопрос потеряет актуальность
20:24
NF
Справедливо. Не заслужила. Игра средняя. Пока или в принципе, посмотрим. Ничего не выиграла после возвращения. Так что все объективно...
20:24
бронепоезд
RusSuck--Читалось,что ты упырёк здесь" порадуешся" за Шарапову.
20:22