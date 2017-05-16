Павел Колобков: "Шарапова заслужила участвовать в "Ролан Гаррос"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил мнение, что пропуск "Ролан Гаррос"-2017 только закалит российскую теннисистку Марию Шарапову. Спортсменка вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Сегодня стало известно, что организаторы турнира не дали ей wild card даже в квалификацию.

- Мне искренне жаль, что оргкомитет турнира принял такое решение, ведь она - одна из сильнейших теннисисток в мире, Мария заслужила право участия в этих соревнованиях. И своими выступлениями после долгого перерыва в том числе, - цитирует ТАСС Колобкова. - Я хочу сказать, что любого спортсмена сложности должны только закалять, тем более спортсмена такого уровня. Значит, будем бороться дальше.