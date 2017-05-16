Младенович похвалила организаторов Roland Garros за недопуск Шараповой

Французская теннисистка Кристина Младенович осталась довольна решением организаторов Roland Garros не дать Марии Шараповой wild card на участие в турнире. Шарапова в апреле вернулась в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Сегодня стало известно, что ей не дадут wild card даже на участие в квалификации. Ранее Младенович высказывалась против предоставления спецдопуска на Открытый чемпионат Франции Шараповой.

- Я ожидала этого. Нашей федерацией руководит человек с характером, - цитирует Tout le Sport Младенович.