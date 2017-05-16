Анна Чакветадзе: "Отказ Шараповой в wild card на Roland Garros - это провал самого турнира"

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе высказала мнение, что решение организаторов Roland Garros не выдавать wild card Марии Шараповой – провал самого турнира. 30-летняя россиянка – двукратная победительница Открытого чемпионата Франции.

– Отказ Шараповой в wild card на Roland Garros – это провал самого турнира, – цитирует "Спорт FM" Чакветадзе. – Теперь о выдаче wild card Шараповой может задуматься и "Уимблдон".

Напомним, что 26 апреля истекла дисквалификация Шараповой за употребление мельдония, а заявка в основную сетку Roland Garros по рейтингу закрылась несколькими днями ранее. У россиянки был шанс отобраться "по праву" в квалификацию, но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было доходить до финала, а россиянка уступила в полуфинале Кристине Младенович.

Многие теннисисты, в частности француженки Младенович и Ализе Корне, крайне негативно относятся к идее предоставлять наказанной за допинг россиянке wild card. В свою очередь, директор грунтового турнира "Большого шлема" Ги Форже накануне объявления решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета найдутся в любом случае.

Добавим, что во вторник вечером Шараповой предстоит матч второго круга на турнира в Риме против хорватки Мирьяны Лучич-Барони.

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