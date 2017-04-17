Французская теннисистка может быть дисквалифицирована за отказ сыграть в Кубке федерации

Французская теннисистка Осеан Доден может быть наказана предупреждением или пятилетней дисквалификацией за отказ сыграть в Кубке федерации. На этой неделе команда Яника Ноа проведет в Роанне матч плей-офф Мировой группы с Испанией, и Доден была приглашена в национальную команду на замену Каролин Гарсия. Финалистка Кубка федерации прошлого года отказалась играть, сославшись на проблемы седалищным нервом. Наличие травмы подтвердил и одобренный Федерацией тенниса Франции врач. До этого Гарсия говорила, что вообще не планирует играть в Кубке федерации в сезоне-2017. Доден же во время Australian Open в начале этого года сказала, что не особо заинтересована в выступлениях за страну.

Вместо Гарсия и Доден в команду к Ализе Корне, Кристине Младенович и Полин Пармантье вызвана 204-я ракетка мира Амаден Эссе, сообщает AFP.