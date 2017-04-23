Елена Веснина: "Мертенс здорово играла в решающие моменты"

Первая ракетка сборной России Елена Веснина после поражения от Элизе Мертенс в третьем поединке матча Кубка федерации с Бельгией (4:6, 6:1, 2:6) похвалила соперницу за самоотверженную игру и призналась, что удивлена ее смелостью. После победы Мертенс Бельгия вышла вперед в матче против России со счетом 2:1.

– Первый сет очень ровный, я проиграла его всего с одним брейком, – сказала Веснина. – Во втором сете у меня было много брейк-пойнтов, практически в каждом гейме на ее подаче, но надо отдать ей должное: она здорово действовала именно на брейк-пойнтах. Мне, конечно, было тяжеловато. Присутствовало давление. Весь матч нужно было действовать от себя, соперница ничего не отдавала. Количество невынужденных ошибок у нее было очень низкое. В третьей партии я должна была брать первые два гейма на ее подаче. Но они не сложились, а потом буквально два мяча на моей подаче при счете 2:1 дали ей огромное преимущество.

В матчах Кубка федерации, когда ты фаворит, а играешь против не фаворита, отдавать такое преимущество наказуемо. Мертенс заиграла гораздо свободнее, стала действовать ближе к линиям, начала рисковать, даже в тех ситуациях, в которых весь матч не рисковала. 5:1 – это уже сильный отрыв. Не сложилось. Хотя я до конца боролась и верила, что могу переломить ход матча. Все думала, как, за счет чего это сделать. Но Мертенс сейчас действительно играет очень здорово. Она на хорошем ходу.

– Насколько большой неожиданностью стала для вас такая уверенная игра Мертенс?

– Мы посмотрели, что она в предыдущем матче с Румынией выиграла обе свои одиночные встречи. Мы готовились к тому, что именно от нее нужно ожидать самых больших сюрпризов. Но у них такой состав команды, в котором нельзя выделить явного лидера – достаточно ровный состав. Но часто в матчах Кубка федерации такой запал, настрой показать свою лучшую игру ради команды играет очень большую роль. Элизе действительно очень здорово сыграла. На брейк-пойнтах на вторых подачах подавала эйсы. Я редко такое видела. И это меня удивило. (Мария НИКУЛАШКИНА)