МОК опубликовал правила поведения для россиян на Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для представителей делегации России на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.
Россияне после выполнения критериев допуска на Играх не смогут использовать национальную символику на публике и будут выступать как "Олимпийские атлеты из России". Как минимум до церемонии закрытия Игр продлится временное отстранение Олимпийского комитета России.
На Игры на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.
Соблюдение правил будет контролировать рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора организации Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, которая в итоге предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц. Вместе с ней также работают член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и гендиректор организации Кристоф Де Каппер. Именно эта комиссия определяет окончательный состав делегации России после работы комиссии по допуску Валери Фурнерон.
МОК подчеркнул: все российские спортсмены обязаны уважать решение исполкома организации от 5 декабря (который определил порядок выступления россиян на Играх) и понимать, что соревнуются в качестве "Олимпийского атлета из России" под олимпийским флагом и гимном. Также МОК запретил спортсменам ОАР называться россиянами. Это касается как публичных выступлений, так и упоминания в социальных сетях.
Регламентированы правила ношения формы "Олимпийского атлета из России" и запрет на национальную символику на объектах Игр и демонстрацию национальных символов в публичном пространстве. Спортсмены не могут публиковать их или ставить "лайки" сообщениям в соцсетях, если в них содержится изображение флага. При этом МОК разрешил российским спортсменам вывешивать флаг страны в спальне или на других объектах Олимпийской деревни при условии, что его никто не увидит. Вдобавок россиянам запрещено участвовать в альтернативных церемониях награждения во время Олимпиады.
Спортсмены должны будут подписать декларацию об обязательстве выполнения правил поведения. В случае нарушения предполагается лишение аккредитации и отстранение от Олимпиады, причем также возможны дополнительные санкции. Подчеркивается, что правила были переданы в ОКР, который несет ответственность за информирование спортсменов и членов делегации, а также исполнение предписаний.
МОК назвал 17 критериев. Россия - 169 олимпийцев //
Дутый приговор МОК. Названы критерии недопуска российских звезд //
"Не исключаем возможности отказов". Кто едет на Олимпиаду
За Россию без допинга!
Don, Как ты странно Россию назвал - родина горящих покрышек. Ты так ненавидишь Россию, что ли? не ожидал от тебя такого.... Стыдно должно быть
21:39
lapp
Мне кажется МОК уже сам уже от наших офигевает. Гимн и флаг запретили, они всё равно собираются ехать на олимпиаду. Лучших спортсменов не пригласили, так они худших посылают. Сейчас запрещаем называться русскими, устраивать празднования, обещаем следить за ними днем и ночью, а им "ссы в глаза-божья роса". Не удивлюсь если завтра МОК выдвинет требования к спортсменам ОАР ходить постоянно обмазанными дерьмом и с колокольчиком на шее, чтобы даже слепые и глухие корейцы знали, что перед ними люди "которым запрещено называть себя россиянами"
21:24
Drek
Вас дисквалифицируют за ВСЁ и с позором будут изгонять из олимпийской деревни.Губа только раскроет рот и поедет в Москву...какие гимны, что за бред!!!!!
21:16
lapp
"Приказываю всей банде построиться в колонну по четыре. Шаг влево, шаг вправо — считается побегом. Прыжок на месте расцениваю как попытку улететь. Стреляю без предупреждения!" (Ширли-Мырли). Чем то МОК напоминает
21:07
upso2006
То есть если я поеду на игры , то не смогу говорить РОССИЯ!.....
21:03
grad45
Пройдёт Олимпиада. Будут ли приняты персональные жёсткие меры против конкретных лиц МОК и ВАДА? Или опять всё пустим на самотёк??? Закрыть въезд врагам российского народа! Мы потеряем больше, если не сделаем это! Наказывать надо по полной!!! И добиться членства в МОК и ВАДА! Такого не должно быть, чтобы не было ни одного россиянина от такой огромной страны Россия. Просто позор.
20:31
PallMall
Don, Смешно всем будет после того как ЧМ-2018 пройдёт ========== а ничего Веселому не будет.
20:17
Don
За Россию без допинга!, ну зачем ты врёшь, на твоей родине горящих покрышек он не запрещён)
20:08
Don
Смешно всем будет после того как ЧМ-2018 пройдёт, особенно Веселому)
20:06
Andre_Saratov
Это даже Оруэлл не смог предсказать.
20:03
За Россию без допинга!
кстати, флаг третьего рейха тоже запрещен в цивилизованном обществе:)
20:02
Весёлый©
Ахахах, там смешное исключение к предыдущему пункту: Exception: Display of the national flag within the bedrooms (no public visibility) of the OAR allotted spaces at the Olympic Villages is permitted. /// В спальне разрешено обмотаться флагом. Но только если никто не видит. ;)
20:00
Весёлый©
5. Refrain from any public form of publicity, activity and communication associated with the national flag, anthem, emblem and symbols and NOC emblem at any Olympic site or via media (including social media - retweets, reposting, etc .). ____ Воздержаться от демонстрации нацсимволов ВЕЗДЕ. Даже в виде смайлика.
19:58
Levbereg
А что не придумали наших в отдельной клетке держать. И выпускать спортсменов непосредственно перед соревнованиями. Потом покормить и обратно в клетку. А болельщикам в аэропорту кандалы на ноги и руки.
19:54
Весёлый©
Всё лень читать, этого достаточно: All members of the OAR delegation (athletes, team officials, Chefs de Missions, P accredited (athletes and officials), NOC Tr ansferable Guests) shall: .......... 2. Only refer to the delegation as “OAR”, “Olympic Athlete from Russia” or “OCP” (in Cyrillic) publicly and via social media. /// Никто из них не смеет называть себя Россиюшкой. Никто. На людях и в соцсетях. (думать пока еще не запрещено)
19:52
bep77
Шаг влево, шаг вправо приравниваются к побегу... Цивилизация!
19:48