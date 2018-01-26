МОК опубликовал правила поведения для россиян на Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для представителей делегации России на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

Россияне после выполнения критериев допуска на Играх не смогут использовать национальную символику на публике и будут выступать как "Олимпийские атлеты из России". Как минимум до церемонии закрытия Игр продлится временное отстранение Олимпийского комитета России.

На Игры на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.

Соблюдение правил будет контролировать рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора организации Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом, которая в итоге предоставит полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц. Вместе с ней также работают член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и гендиректор организации Кристоф Де Каппер. Именно эта комиссия определяет окончательный состав делегации России после работы комиссии по допуску Валери Фурнерон.

МОК подчеркнул: все российские спортсмены обязаны уважать решение исполкома организации от 5 декабря (который определил порядок выступления россиян на Играх) и понимать, что соревнуются в качестве "Олимпийского атлета из России" под олимпийским флагом и гимном. Также МОК запретил спортсменам ОАР называться россиянами. Это касается как публичных выступлений, так и упоминания в социальных сетях.

Регламентированы правила ношения формы "Олимпийского атлета из России" и запрет на национальную символику на объектах Игр и демонстрацию национальных символов в публичном пространстве. Спортсмены не могут публиковать их или ставить "лайки" сообщениям в соцсетях, если в них содержится изображение флага. При этом МОК разрешил российским спортсменам вывешивать флаг страны в спальне или на других объектах Олимпийской деревни при условии, что его никто не увидит. Вдобавок россиянам запрещено участвовать в альтернативных церемониях награждения во время Олимпиады.

Спортсмены должны будут подписать декларацию об обязательстве выполнения правил поведения. В случае нарушения предполагается лишение аккредитации и отстранение от Олимпиады, причем также возможны дополнительные санкции. Подчеркивается, что правила были переданы в ОКР, который несет ответственность за информирование спортсменов и членов делегации, а также исполнение предписаний.

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