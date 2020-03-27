Артур Дмитриев: «Тормозят ли рост в группе Тутберидзе? Дело в нагрузках. Медведева и Загитова бегали после каждой тренировки»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в интервью «СЭ» высказал мнение о методах подготовки фигуристов в группе Этери Тутберидзе и рассказал о тренировках Алины Загитовой и Евгении Медведевой перед Олимпиадой-2018.

— Этери нашла тот метод, который с девочками даст постоянный результат. В ее группе осознали, что нужна жесткая дисциплина. Детей сразу берут в оборот. Но с парнями-то метод форсированной подготовки так не работает. Тормозят ли развитие? Этого никто не знает. Я думаю, сами нагрузки его тормозят. Перед Олимпиадой, помнится, Загитова и Медведева после каждой тренировки, утром и вечером, бегали по 40 минут.

У Этери тоже отслеживается все. Недоработка не пройдет бесследно, любой будет наказан. Может, недемократично. Но это слово здесь неприменимо. Методы Этери, на самом деле, не ее, они и раньше применялись. Просто она стала известной, и это стало переломным моментом. Родители и дети идут туда, где успех. К ней идут лучшие, а их не так много. Получается, у нее есть право из них выбирать, ставить условия. Не сделал это — ты свободен, ушел, — сказал Дмитриев. (Дмитрий Кузнецов)

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