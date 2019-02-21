Илья Ковальчук: "Майку с финала Пхенчхана никому не отдам!"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" признался, что никому не отдаст майку, в которой играл в финале Олимпиады-2018. Тогда сборная России​ завоевала золотые медали.

– Машину, полученную за золото Олимпиады, у вас купил Артемий Панарин, а вы направили вырученные за нее семь миллионов рублей на благотворительность. С той же целью вы реализовали на аукционе за три миллиона и комплект олимпийской формы. А что-то с тех Игр у вас вообще осталось?

– Остались майка, перчатки и клюшка. Они отправились в наш домашний музей в Твери.

– Никому уже их не отдадите?

– Майку – точно нет. Перчатки, может, кому-то и отдам – к этому я спокойно отношусь. А майки собираю. Есть с драфта, есть спартаковская – еще с 9-м номером. Первая энхаэловская. (Игорь Рабинер)

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