Владимир Путин считает решение ВАДА несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве заявил, что считает решение ВАДА по российскому спорту несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву. Он подчеркнул: предложенные санкции о выступлении сборной на Играх без флага и гимна при отсутствии претензий к ОКР противоречат олимпийской хартии, а любое наказание должно носить индивидуальный, а не коллективный характер.

— Считаю решение ВАДА не только несправедливым, но и не соответствующим здравому смыслу и праву, — начал Президент. — Почему? Потому что, что касается допинга, то решения, связанные с допингом, были приняты об участии наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде. Теперь то же самое еще раз. Ничего такого ни в одной правовой системе никогда не было в истории человечества, и, надеюсь, никогда не будет. Это первое.

Второе. Любое наказание должно быть индивидуальным. И если кто-то в чем-то конкретном уличен, тогда это естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее число спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого-то накладывать санкции на них?

У нас девочки в фигурном катании выступают совсем молодые. Какое они отношение к допингу имеют? Да никакого, понимаете? Но они прыгают четыре оборота, а больше этого никто не делает пока, почти никто в женском фигурном катании. Вот их можно «зачистить» и со льда убрать таким образом. Можно? Можно. А зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта? Думаю, что нет.

Кроме всего прочего, я на пресс-конференции в Париже уже сказал: это решение противоречит олимпийской хартии. Не должна команда выступать под нейтральным флагом, если нет конкретных претензий к действующему олимпийскому комитету. Так в хартии записано. Если сейчас со стороны ВАДА к нашему национальному Олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом.

Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, будем в этом помогать, взаимодействовать. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был «чистым». РУСАДА формировалось в тесном контакте с нашими коллегами из ВАДА. И мы даже руководителя выбирали по их рекомендации.

Мне кажется, все, что я сказал, дает право полагать, к сожалению, что это решение, скорее, носит какой-то политический оттенок.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.