Российские спортсмены подпишут декларацию для участия в Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

В одном из пунктов значится, что российские спортсмены должны подписать декларацию. В ней подчеркивается, что за нарушение правил МОК может последовать лишение аккредитации и отлучение от Игр. Также возможны дополнительные санкции.

Каждый "Олимпийский атлет из России" должен будет подтвердить в декларации, что он получил приглашение на Игры от МОК, будет соблюдать все правила МОК и кодекс Всемирного антидопингового агентства, никогда не нарушал антидопинговые правила и не отбывал дисквалификацию, а также полностью осознает свою ответственность за исполнение документа.

Напомним, что россияне на Играх не смогут использовать национальную символику и будут выступать как "Олимпийские атлеты из России".

На Игры на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.



