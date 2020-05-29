«Оступишься один раз — завтра тебя забудут». Бобрин — об олимпийской победе Загитовой над Медведевой
Чемпион Европы, известный постановщик Игорь Бобрин в интервью «СЭ» высказался о противостоянии двух фигуристок в Пхенчхане:
— Могу рассказать такую историю. Через несколько месяцев после Олимпиады в Пхенчхане я был в Корее, ходил в футболке в цветах российского флага, того самого запрещенного. На улице ко мне подошел кореец и показал фотографию с Загитовой и Медведевой вместе. Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает. Это к вопросу о том, кто может вернуться, а кто не может. Оступишься один раз — завтра тебя все забудут, такова ментальность людей. В спорте все быстро меняется. Но думаю, олимпийской чемпионкой 2022 года станет россиянка. Наверняка все три будут претендентками на золото. Главное, чтобы они сумели его разыграть без негативных последствий. (Дмитрий Кузнецов)