Чемпион Европы, известный постановщик Игорь Бобрин в интервью «СЭ» высказался о противостоянии двух фигуристок в Пхенчхане:

— Могу рассказать такую историю. Через несколько месяцев после Олимпиады в Пхенчхане я был в Корее, ходил в футболке в цветах российского флага, того самого запрещенного. На улице ко мне подошел кореец и показал фотографию с Загитовой и Медведевой вместе. Говорит: «Это Загитова!» Я спрашиваю: «А вторая кто?» Он ответил, что не знает. Это к вопросу о том, кто может вернуться, а кто не может. Оступишься один раз — завтра тебя все забудут, такова ментальность людей. В спорте все быстро меняется. Но думаю, олимпийской чемпионкой 2022 года станет россиянка. Наверняка все три будут претендентками на золото. Главное, чтобы они сумели его разыграть без негативных последствий. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Игоря Бобрина — на сайте «СЭ»