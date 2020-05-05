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«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

14:17
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Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).

Трансляция запланирована на 6:30 по московскому времени, перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

На ОИ-2018 российская команда официально выступала под названием «Олимпийские атлеты из России». Победа на турнире стала первой для России в современной истории страны.

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