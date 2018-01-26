МОК разрешил российским спортсменам вывешивать флаг страны в спальне

Олимпийские атлеты из России могут носить только ту форму, которая соответствует требованиям МОК, во время Олимпиады-2018. Об этом говорится в правилах поведения для представителей делегации России в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

Помимо этого, россиянам запрещено принимать национальные флаги и другую государственную символику от кого бы то ни было на олимпийских объектах. Спортсмены также не могут публиковать их или ставить "лайки" сообщениям в соцсетях, если в них содержится изображение флага.

Единственным исключением стали спальни и другие объекты Олимпийской деревни, где спортсменам разрешили вывешивать флаг строго при условии, что его никто не увидит.

Напомним, что спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр. На данный момент в российскую делегацию входят 340 человек, из них 169 – спортсмены.