20:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК разрешил российским спортсменам вывешивать флаг страны в спальне

Публично демонстрировать флаг России на объектах Олимпиады нельзя. Фото AFP
Публично демонстрировать флаг России на объектах Олимпиады нельзя. Фото AFP
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Олимпийские атлеты из России могут носить только ту форму, которая соответствует требованиям МОК, во время Олимпиады-2018. Об этом говорится в правилах поведения для представителей делегации России в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

 
Вчера. Пхенчхан. Вид на олимпийскую деревню.МОК назвал 17 критериев. Россия - 169 олимпийцев

Помимо этого, россиянам запрещено принимать национальные флаги и другую государственную символику от кого бы то ни было на олимпийских объектах. Спортсмены также не могут публиковать их или ставить "лайки" сообщениям в соцсетях, если в них содержится изображение флага.

Единственным исключением стали спальни и другие объекты Олимпийской деревни, где спортсменам разрешили вывешивать флаг строго при условии, что его никто не увидит.

Напомним, что спортсмены подпишут специальную декларацию, в которой значится, что за нарушение правил МОК они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр. На данный момент в российскую делегацию входят 340 человек, из них 169 – спортсмены.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (5)
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За Россию без допинга!

alex lav, да, я и правда порой посещаю туалет по естественным потребностям. Я просто недостаточно патриотичен, чтобы делать это на улице в штаны, уж извините

21:42

alex lav

За Россию без допинга! Тебе там самое место...

21:39

За Россию без допинга!

Rome22... где ему самое место;)

21:07

Rome22

.... а также в туалете

20:45

kot Begemot

Правильно, в спальне можно. Но только под кроватью!

20:44