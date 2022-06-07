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Уварова: «На Олимпиаде-2018 болела за Медведеву. У нее какая-то особенная энергетика»

Гимнастка Уварова рассказала, что болела за Евгению Медведеву на Олимпиаде-2018
Иван Торопцев
Корреспондент
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Известная танцовщица, мастер спорта по художественной гимнастике Ева Уварова рассказала о своем отношении к фигуристке Евгении Медведевой.

«Я не сказала бы, что дружу, но пару раз общалась с Женей. Мне она безумно нравится, я как раз ее поддерживала на Олимпиаде 2018 года. Евгения очень сильно отличается от всех. У нее какая-то особенная энергетика, которая выделяет ее на фоне остальных фигуристок.
Мне нравится, что Женя развивается не только в фигурном катании, но и пробует себя как ведущая — и у нее это замечательно получается, потому что она много читает и уделяет время своему образованию. Это делает ее лучше и выделяет среди всех», — приводит «Газета.ru» слова Уваровой.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева заняла второе место в одиночном женском катании, уступив лишь другой россиянке, Алине Загитовой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/07/17885726.shtml
Фигурное катание
Евгения Медведева
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