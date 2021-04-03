Юлия Ступак о санкциях против российского спорта: «Это политика»

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что она думает о санкциях в отношении российского спорта.

«Вторая подряд Олимпиада без флага и гимна? Это печально, но оборачиваясь назад на ту Олимпиаду, нас поддерживало такое количество человек! — сказала Ступак в эфире канала «Россия 24». — Все писали: «Вы наши, мы это знаем, вы самые лучшие». Когда были медали, директ просто разорвался, и все звонили. Не было такого, что кто-то не знал, откуда мы.



Хотя нас настраивали на то, что мы будем как белые вороны, но этого не было, и слава богу. Мы тогда, маленькие девчушки, не обращали на это внимание, а просто спокойно настроились на гонки и сделали все хорошо. К сожалению, сейчас это политика, на мой взгляд. Но не так-то просто нас сломить и все, что они делают, только разжигает спортивную злость, азарт».

Две ближайшие Олимпиады российские спортсмены проведут без флага и гимна России.