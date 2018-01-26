МОК запретил спортсменам ОАР называться россиянами. Даже в соцсетях

Делегация из России не должна использовать название своей страны даже в соцсетях. Фото REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

В одном из пунктов подчеркивается, что делегацию российских спортсменов можно называть только как "Олимпийские атлеты из России" – латиницей или кириллицей – OAR или ОСР (Olympic Athlete from Russia или Олимпийский спортсмен России).

Это касается как публичных выступлений спортсменов, так и упоминания в социальных сетях.

Напомним, что россияне на Играх не смогут использовать национальную символику и будут выступать под олимпийским флагом, а в случае их побед будет играть олимпийский гимн. На соревнования на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.

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