МОК запретил спортсменам ОАР называться россиянами. Даже в соцсетях

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.
В одном из пунктов подчеркивается, что делегацию российских спортсменов можно называть только как "Олимпийские атлеты из России" – латиницей или кириллицей – OAR или ОСР (Olympic Athlete from Russia или Олимпийский спортсмен России).
Это касается как публичных выступлений спортсменов, так и упоминания в социальных сетях.
Напомним, что россияне на Играх не смогут использовать национальную символику и будут выступать под олимпийским флагом, а в случае их побед будет играть олимпийский гимн. На соревнования на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.
МОК назвал 17 критериев. Россия – 169 олимпийцев //
Дутый приговор МОК. Названы критерии недопуска российских звезд //
"Не исключаем возможности отказов". Кто едет на Олимпиаду
За Россию без допинга!
Don, вообще-то СЭ банит за сторонние ссылки, так что конкретные факты я скинуть не могу. Но мне кажется, ты не настолько узколобый, чтобы не суметь самому в поисковике набрать "посадили за репост" и потыкать хотя бы первые несколько ссылок. Хотя для ватоголовых, наверное, и такая процедура слишком сложная
21:06
spetrov
Don (20:04), тролли дальше собственного носа не видят. :) Жизнь-то на этой Олимпиаде не заканчивается. :)
20:26
Don
За Россию без допинга!, факты в студию балабол)
20:05
Don
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, больной тролль ты ещё не устал?) А то сутками напролёт трудишься бедняга)
20:04
AndreyIvanovich
Это дискриминация по национальному признаку, за такое надо наказывать!!
20:02
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
МОК, вы на сайт этой газеты зайдите... Полный дисквал обеспечен....
19:52