19:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

МОК запретил спортсменам ОАР называться россиянами. Даже в соцсетях

Делегация из России не должна использовать название своей страны даже в соцсетях. Фото REUTERS
Делегация из России не должна использовать название своей страны даже в соцсетях. Фото REUTERS
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Вчера. Пхенчхан. Вид на олимпийскую деревню.МОК назвал 17 критериев. Россия – 169 олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

В одном из пунктов подчеркивается, что делегацию российских спортсменов можно называть только как "Олимпийские атлеты из России" – латиницей или кириллицей – OAR или ОСР (Olympic Athlete from Russia или Олимпийский спортсмен России).

Это касается как публичных выступлений спортсменов, так и упоминания в социальных сетях.

Напомним, что россияне на Играх не смогут использовать национальную символику и будут выступать под олимпийским флагом, а в случае их побед будет играть олимпийский гимн. На соревнования на данный момент едут 169 российских спортсменов. Общая заявка состоит из 340 человек.

МОК назвал 17 критериев. Россия – 169 олимпийцев //
Дутый приговор МОК. Названы критерии недопуска российских звезд //
"Не исключаем возможности отказов". Кто едет на Олимпиаду

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КОММЕНТАРИИ (6)
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За Россию без допинга!

Don, вообще-то СЭ банит за сторонние ссылки, так что конкретные факты я скинуть не могу. Но мне кажется, ты не настолько узколобый, чтобы не суметь самому в поисковике набрать "посадили за репост" и потыкать хотя бы первые несколько ссылок. Хотя для ватоголовых, наверное, и такая процедура слишком сложная

21:06

spetrov

Don (20:04), тролли дальше собственного носа не видят. :) Жизнь-то на этой Олимпиаде не заканчивается. :)

20:26

Don

За Россию без допинга!, факты в студию балабол)

20:05

Don

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср, больной тролль ты ещё не устал?) А то сутками напролёт трудишься бедняга)

20:04

AndreyIvanovich

Это дискриминация по национальному признаку, за такое надо наказывать!!

20:02

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

МОК, вы на сайт этой газеты зайдите... Полный дисквал обеспечен....

19:52