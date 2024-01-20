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Сегодня, 10:45

Гавриков о победе на Олимпиаде: «Это самое лучше чувство, которое хочется повторить»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, выразил сожаление о том, что не смог принять участие в Олимпиаде-2022, и оценил возможность выступить на Играх-2026 в Милане.

— Обидно было, когда перед самым Пекином НХЛ из-за очередной вспышки ковида не отпустила игроков на Олимпиаду? Вы бы там в топ-4 защитников сборной России играли бы наверняка. А то и в первой паре.

— Было бы классно съездить и сыграть, конечно.

— Или вы уже после Пхенчхана сыты олимпийским золотом?

— Да нет, вы что! Такими вещами никогда не насыщаешься. Много раз слышал, что, когда ребята выигрывают Кубок Стэнли, еще больше хотят сделать это еще раз. Это самое лучшее чувство, которое хочется повторить. А тут еще и с сильнейшими, и против сильнейших. Но получилось так, как получилось. Были причины и у лиги, и у клубов, чтобы нас не отпускать.

— Болезненно отреагировали?

— Ребята хотели поехать. Все были готовы. Но такая была ситуация в мире.

— Теперь эта ситуация такая, что вообще непонятно, когда сборная где-либо на официальных турнирах сыграет.

— Как будет — так будет. К сожалению, тут от нас ничего не зависит.

— Вы играли на ЧМ-2019, когда у сборной России собрался состав мечты. У вас есть понимание, как могли тогда проиграть в полуфинале финнам без единого энхаэловца и те в итоге выиграли первенство?

— В один день может случиться все, что угодно. Какой бы у вас ни был крутой состав или, наоборот, насколько плохо вы бы ни играли на турнире, вы всегда можете один матч проиграть, а другой — выиграть, провести игру жизни. Поэтому серии плей-офф и длинные, чтобы нивелировать эти моменты случайности. Я никогда не относился к чему-либо в хоккее как к гарантии.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Владислав Гавриков. «Мог оказаться в «Брюинз», но они взяли Орлова». Большое интервью Владислава Гаврикова

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«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
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Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
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Оттава – Виннипег
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Бостон

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Луи Доминге

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