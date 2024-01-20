Гавриков о победе на Олимпиаде: «Это самое лучше чувство, которое хочется повторить»
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, выразил сожаление о том, что не смог принять участие в Олимпиаде-2022, и оценил возможность выступить на Играх-2026 в Милане.
— Обидно было, когда перед самым Пекином НХЛ из-за очередной вспышки ковида не отпустила игроков на Олимпиаду? Вы бы там в топ-4 защитников сборной России играли бы наверняка. А то и в первой паре.
— Было бы классно съездить и сыграть, конечно.
— Или вы уже после Пхенчхана сыты олимпийским золотом?
— Да нет, вы что! Такими вещами никогда не насыщаешься. Много раз слышал, что, когда ребята выигрывают Кубок Стэнли, еще больше хотят сделать это еще раз. Это самое лучшее чувство, которое хочется повторить. А тут еще и с сильнейшими, и против сильнейших. Но получилось так, как получилось. Были причины и у лиги, и у клубов, чтобы нас не отпускать.
— Болезненно отреагировали?
— Ребята хотели поехать. Все были готовы. Но такая была ситуация в мире.
— Теперь эта ситуация такая, что вообще непонятно, когда сборная где-либо на официальных турнирах сыграет.
— Как будет — так будет. К сожалению, тут от нас ничего не зависит.
— Вы играли на ЧМ-2019, когда у сборной России собрался состав мечты. У вас есть понимание, как могли тогда проиграть в полуфинале финнам без единого энхаэловца и те в итоге выиграли первенство?
— В один день может случиться все, что угодно. Какой бы у вас ни был крутой состав или, наоборот, насколько плохо вы бы ни играли на турнире, вы всегда можете один матч проиграть, а другой — выиграть, провести игру жизни. Поэтому серии плей-офф и длинные, чтобы нивелировать эти моменты случайности. Я никогда не относился к чему-либо в хоккее как к гарантии.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|58
|2
|Филадельфия
|45
|25
|20
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|43
|22
|21
|50
|5
|Нью-Джерси
|43
|23
|20
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|27
|17
|63
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Торонто
|43
|22
|21
|52
|4
|Тампа-Бэй
|45
|23
|22
|51
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|45
|19
|26
|45
|7
|Баффало
|45
|20
|25
|44
|8
|Оттава
|40
|16
|24
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|46
|29
|17
|61
|3
|Даллас
|44
|26
|18
|57
|4
|Нэшвилл
|45
|25
|20
|51
|5
|Аризона
|43
|21
|22
|45
|6
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|44
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|45
|30
|15
|64
|2
|Вегас
|45
|26
|19
|57
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|51
|4
|Лос-Анджелес
|42
|21
|21
|50
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|47
|6
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|20.01
|03:00
|
Флорида – Миннесота
|4 : 6
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|1 : 4
|20.01
|03:00
|
Каролина – Детройт
|4 : 2
|20.01
|04:30
|
Чикаго – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.01
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|21:00
|
Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.01
|23:00
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|20.01
|23:00
|
Аризона – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|75
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|64
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|29
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|6
|1.69