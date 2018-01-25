ОКР опубликовал состав сборной России на Олимпиаду-2018

ОКР на официальном сайте опубликовал состав сборной России на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. В список вошли 169 спортсменов.
Полностью он выглядит следующим образом.
Биатлон: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.
Бобслей и скелетон: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева.
Горнолыжный спорт: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко.
Керлинг: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова.
Конькобежный спорт: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф.
Лыжное двоеборье: Эрнест Яхин.
Лыжные гонки: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.
Прыжки на лыжах с трамплина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова.
Санный спорт: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Екатерина Батурина.
Сноуборд: Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алена Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Федорова.
Фигурное катание на коньках: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьев, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова.
Фристайл: Илья Буров, Максим Буров, Семен Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова.
Хоккей: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.
Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачева, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева.
Шорт-трек: Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.
Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн.
Комиссия МОК по допуску составила список из 111 спортсменов, которые не получили приглашение в Пхенчхан. В нем оказались многие звездные участники Сочи-2014, а также те, кто не выступал на домашних Играх – в том числе шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.
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Дополнительная информация
http://olympic.ru/news/news-russia/sostav-komandy-olimpijskie-sportsmeny-iz-rossii-dlya-uchastiya-v-xxiii-zimnih-olimpijskih-igrah-2018-goda-v-g-phenchhan/
Джон....Сильвер
Andre_Saratov - Вы прям фантастическую картину нарисовали по сбору медалей!!! Да, если б такое смогло произойти - я бы считал эту Олимпиаду Суперуспешной для нашего спорта при таком варианте.
21:29
Джон....Сильвер
А вообще все очень жутко выглядит. И пофиг уже на эту Олимпиаду, где нас не будет. Беда в том, что у власти у нас твари, которые до лампочки наш спорт и которые ничего не могут сделать в защиту страны и ее спортсменов. Беда в том, что и без Олимпиады спорт у нас загнивал, практически по все направлениям. Беда в том, что талантов новых все меньше и меньше. Беда в том, что детский спорт в плачевном состоянии. Беда в том, что все наши оставшиеся звезды, которых сейчас не пустили на ОИ - автоматически становятся мусором, как не обидно это и не звучало бы. Какой смысл их теперь куда-то заявлять, если игры им больше никогда не светят? И на их место срочно надо искать новых! А все эти Устюговы, Шипулины, Аны, Юрловы, Кулижниковы должны уйти на свалку истории. Дико обидно за них, но они теперь не нужны, их будущее спортивное уничтожено. Теперь нужно все собирать заново, а зная, что происходит с нашим спортом - волосы дыбом от ужаса встают, осознавая, что ничего путного не соберут! Не откуда взять!!!!
21:27
Andre_Saratov
Горные лыжи: Хорошилов выстрелить не сможет, серьезно сдал в этом сезоне. У Трихичева небольшие шансы в комбинации. Самые реальные шансы на в ФК у женщин, потом хоккей и керлинг. По сноуборду ничего не скажу, что там у интернацианола творится не слежу. Фристайл также темный лес. Шорт-трек и лыжи? Возможны медали...Коньки обезглавлены... Прыгуны с трамплина точно без медалей... 3-4 золота будут невероятным успехом, реально 2. Всего 6-8 медалей. Абсолютный мизер на все времена.
21:27
ALEXEY959595
Пусть хоккеисты возьмут золото. Этого будет достаточно, чтобы ответить МОК
21:27
serzheo
Интересно, а махать руками на открытии будут? Али как?
21:22
Drolati
биатлон без эстафеты (((
21:21
kolos249
Остался невыясненным один важный вопрос - кто из этих спортивных власовцев гордо понесёт белый флаг?
21:18
Джон....Сильвер
ЗА Россию! Долго буду ржать,если Кайшева-Акимова-Бабиков-Елисеев выиграют смешанку.Ну а что,а вдруг!Должны отрабатывать за себя и за тех парней-девчат.Стрельба без доп патронов и все может быть. - - - Скорей Хохланд России долг за газ вернет! Мужики еще что-то из себя представляют, а вот от черепахи Кайшевой и кривоглазой Акимовой ничего хорошего ждать не приходится.
21:16
usuns
Долго буду ржать,если Кайшева-Акимова-Бабиков-Елисеев выиграют смешанку>> ну тогда им сразу героев россии дадут)
21:15
serzheo
Список обреченных. Они уже проиграли, в любом случае, только пока что не осознали этого.
21:15
Serenky25
Елда — персонаж осетинского нартского эпоса, первая жена нартского богатыря Урузмага.
21:13
usuns
хоккей, фигурки. возможно - большунов и червоткин в лыжах, репилов павличенко в санках (это претенденты на медали); могут "выстрелить" хорошилов в горлыжах и елистратов в шорт-треке, менее вероятно кто-то во фристайле и сноуборде. т.е. самый оптимистичный прогноз - 2 золота и 3-5 других медалек, реальный - 1 золото и 2-3 медали, самый плохой - просто парочка медалек!!!!! и это при условии, что никого больше не выкинут из списка! что-то мне подсказывает - как минимум половину из возможных медалистов еще успеют вычеркнуть(
21:13
Джон....Сильвер
Я бы с удовольствием смотрел бы эту Олимпиаду, если бы в ней не участвовала сборная ОАР.
21:13
NF
Ну что же, вот он, момент жизни. Теперь можно детям спокойно и без проблем объяснить смысл стихотворения Маяковского "Что такое хорошо, а что такое плохо...". Ну и еще песню "С чего начинается Родина..."
21:13
Serenky25
Северных корейцев делегация 500 человек едет (спортсменов ПОКА поменьше, чем у OARовцев. Но будет 2 серия). С флагом и гимном причем. А дело все в летающей елде.
21:12
ЗА Россию!
Долго буду ржать,если Кайшева-Акимова-Бабиков-Елисеев выиграют смешанку.Ну а что,а вдруг!Должны отрабатывать за себя и за тех парней-девчат.Стрельба без доп патронов и все может быть.
21:11
Andre_Saratov
Негусто.
21:11
kopafych76
Отличные эстафеты в биатлоне получаются.
21:04
Владислав2
Еще не начавшись ОИ уже вызывают отторжение.
21:03
Джон....Сильвер
Две-Три медали может и удастся взять таким составом - по фигурному катанию и хоккею. Это максимум. И ради этого туда ехать? Интересно, в Вестях и программе Время будут показывать ежедневный медальный зачет и "почетное" место сборной России?
21:00
kolos249
Список спортивных власовцев!
20:59
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Только за одну ЭТУ статью надо ОКР ликвидировать, а 169 "бидалаг" дисквалифицировать... ПАТАМУ---ШТА ::: НЕТ ТАКОГО ПОНЯТИЯ --- ""СБОРНАЯ россии"" на О.И.- 2018.!!!! 28--29 января ВТОРАЯ комиссия будет принимать СВОЁ решение по допуску и показав, что и ОНА не зря СВОЙ "хлебушек кушает", ""отчекрыжит"" ещё шт. 50 OAR--ских допингеймеров!!!!
20:57
Лед
Не надо ехать... зачем смотреть на это позорище
20:57
Весёлый©
"ОКР на официальном сайте опубликовал состав сборной России" ___ Нет. Такой. Команды.
20:54
martys
Кто-нибудь из апологетов МОК и ВАДА объяснит, почему, например, Елистратов допущен до Игр, а Ан нет?
20:47
ksuxa
Смирились?? отряд не заметил потери бойцов?((((
20:46