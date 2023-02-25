Третьяк: «Я публично пообещал России золото Олимпиады-2018, горжусь тем, что сдержал свое слово»

Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк дал «СЭ» комментарий в честь пятилетия победы сборной России на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

— 25 февраля 2018-го — одна из самых славных дат в истории нашего хоккея, — считает Третьяк. — Олимпийское золото стало девятым для нашего хоккея, и наша страна — мировой лидер по этому показателю. Победа на Олимпиаде стала очень важной карьерной вехой для всех игроков. Многие великолепные мастера — такие как Дацюк, Кошечкин, Мозякин, Шипачев, Широков, Яковлев — стали обладателями коллекции всех самых почетных наград мирового хоккея. Собрав золото на Олимпиадах, чемпионатах мира и в чемпионатах нашей страны. Многие герои Игр-2018 продолжают карьеру, и у них впереди новые большие победы. Я не раз побеждал на Олимпиадах, получил много престижных наград. Но золото-2018 все равно стоит особняком. Это одна из самых важных вех, одно из самых важных достижений во время президентской работы. В 2014-м я публично пообещал России золото Олимпиады-2018. И горжусь тем, что сдержал свое слово.

Также Третьяк отметил повышенный интерес к хоккею после победы россиян на Олимпиаде в Корее.

— Сейчас, когда мы празднуем первый юбилей той победы, особенно отрадно видеть: олимпийское золото привело к всплеску интереса к хоккею. Все больше детей и подростков вовлекается в занятия нашим видом спорта, ускоряется процесс строительства катков. Успехи сборной повышают внимание к хоккею, любовь к хоккею. И это очень ценное наследие золотой Олимпиады. Ведь те мальчишки, которые пришли в спорт под впечатлением от Игр-2018, которые тренируются на новых аренах — потом сами будут добывать для России золото самых важных турниров. Наши цели — всегда чемпионские, а новое поколение победителей растет сейчас. Вдохновляясь в том числе и тем титулом, который был добыт ровно 5 лет назад, — добавил он.

25 февраля 2018 года сборная России на Олимпиаде в Пхенчхане в финале хоккейного турнира обыграла Германию со счетом 4:3 ОТ.